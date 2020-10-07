Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 октября 2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Туризм

Велопутешественника-блогера накормят крафтовым сыром в Алтайском крае

7 октября в Алтайский край приехал путешественник, блогер Егор Ковальчук. Он первым отправился по «Золотому кольцу Сибири».

Тревел-блогер Егор Ковальчук в Алтайском крае.
Тревел-блогер Егор Ковальчук в Алтайском крае.
goldringsiberia.ru

Турист проедет через Бийск, Белокуриху, Солоновку и село Никольское.

В Белокурихе его уже ждут в санатории, запланировали подъем на гору Церковку, визит к пасечникам. В Солоновке блогеру предложат попробовать крафтовый сыр, а в маральнике «Никольское» — пантовую ванну.

Опыт Ковальчука поможет разработать зимнюю версию «Золотого кольца Сибири», сообщается на сайте межрегионального маршрута. Там же можно следить за передвижениями блогера.

Презентовать зимнее «Золотое кольцо Сибири» Томское отделение Русского географического общества планирует в феврале-марте 2021 года.

Ранее тревел-блогер Илия Воскресенский опубликовал на своем YouTube-канале новый выпуск о путешествии по Республике Алтай.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость