Велопутешественника-блогера накормят крафтовым сыром в Алтайском крае

7 октября в Алтайский край приехал путешественник, блогер Егор Ковальчук . Он первым отправился по «Золотому кольцу Сибири».

Турист проедет через Бийск, Белокуриху, Солоновку и село Никольское.

В Белокурихе его уже ждут в санатории, запланировали подъем на гору Церковку, визит к пасечникам. В Солоновке блогеру предложат попробовать крафтовый сыр, а в маральнике «Никольское» — пантовую ванну.

Опыт Ковальчука поможет разработать зимнюю версию «Золотого кольца Сибири», сообщается на сайте межрегионального маршрута. Там же можно следить за передвижениями блогера.

Презентовать зимнее «Золотое кольцо Сибири» Томское отделение Русского географического общества планирует в феврале-марте 2021 года.

Ранее тревел-блогер Илия Воскресенский опубликовал на своем YouTube-канале новый выпуск о путешествии по Республике Алтай.