Выбравших отдых на родине россиян захотели поощрить

Член ОП Султан Хамзаев предложил увеличить продолжительность отпуска с 28 до 35 дней тем, кто решит отправиться на российские курорты, пишет RT.

В своем письме на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина Хамзаев подчеркнул — каждый год миллионы работников российских предприятий выезжают на иностранные курорты, тем самым спонсируя миллиардами рублей заграничные страны.

В то же время туристы могли бы отправиться на отечественные курорты, а их средства пошли бы на развитие инфраструктуры в туристически привлекательных регионах страны, пишет Lenta.ru.

«Прошу вас оценить возможность увеличения продолжительности оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней для граждан, имеющих оплаченную туристическую путевку или оплаченную гостиницу в одной из туристических зон России на срок не менее десяти дней», — заключил член ОП.

Ранее в Госдуме упрекнули телеканалы за программы об отдыхе за рубежом.

Заменить их местами для внутреннего туризма предложила депутат от «Единой России» Ольга Казакова на пленарном заседании думы.

В своем выступлении Казакова заявила, что телеканалы «недостаточно заинтересовались» темой отдыха внутри страны, и соответствующих телепрограмм на российском ТВ недостаточно. Она отметила, что существующие программы о туризме почти не рассказывают о поездках по России.