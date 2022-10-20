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Туризм

Владимир Путин упразднил Ростуризм

Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Об этом сообщает «Коммерсант».

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Указ уже вступил в силу.

Полномочия по реализации политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма, по оказанию госуслуг и управлению государственным имуществом получит Минэкономики.

Министерство также будет осуществлять госконтроль за деятельностью гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей.

Также будет контроль за деятельностью туроператоров и их объединений.

С учетом передачи ведомству новых полномочий, правительство должно определить новую численность чиновников Минэкономики.

«Решение Президента РФ позволит повысить эффективность реализации национального проекта „Туризм и индустрия гостеприимства“», — комментируют в Минэкономики.

Как сообщают в министерстве, вице-премьер Дмитрий Чернышенко продолжит курировать сферу туризма в правительстве.

По словам господина Чернышенко, передача функций Ростуризма Минэкономике, позволит правительству «максимально сконцентрировать ресурс на вызовах и приоритетах отрасли».

Он также выразил уверенность, что «продолжит трудиться на благо отрасли и в дальйнешем» глава Ростуризма Зарина Догузова.

Федеральное агентство по туризму создано в ноябре 2004 года.

Ведомство подчиняется напрямую правительству.

С 2019 года Ростуризм возглавляет Зарина Догузова.

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