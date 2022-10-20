Владимир Путин упразднил Ростуризм

Указ уже вступил в силу.
Полномочия по реализации политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма, по оказанию госуслуг и управлению государственным имуществом получит Минэкономики.
Министерство также будет осуществлять госконтроль за деятельностью гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей.
Также будет контроль за деятельностью туроператоров и их объединений.
С учетом передачи ведомству новых полномочий, правительство должно определить новую численность чиновников Минэкономики.
«Решение Президента РФ позволит повысить эффективность реализации национального проекта „Туризм и индустрия гостеприимства“», — комментируют в Минэкономики.
Как сообщают в министерстве, вице-премьер Дмитрий Чернышенко продолжит курировать сферу туризма в правительстве.
По словам господина Чернышенко, передача функций Ростуризма Минэкономике, позволит правительству «максимально сконцентрировать ресурс на вызовах и приоритетах отрасли».
Он также выразил уверенность, что «продолжит трудиться на благо отрасли и в дальйнешем» глава Ростуризма Зарина Догузова.
Федеральное агентство по туризму создано в ноябре 2004 года.
Ведомство подчиняется напрямую правительству.
С 2019 года Ростуризм возглавляет Зарина Догузова.