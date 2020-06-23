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Туризм

Власти рассказали, когда полностью снимут ограничения в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал об эпидемиологической ситуации на полуострове.

Крым.
Крым.
СС0.

Он также выразил надежду, что она позволит начать работу предприятиям всех видов экономической деятельности с 1 июля.

«Мы, в принципе, большинство сфер уже запустили в работу, надеемся, что с 1 июля начнут работать и оставшиеся отрасли, которые были запрещены — кинотеатры, театры и все другие учреждения», — цитирует Аксенова РИА Новости.

До 1 июля в Крыму будут закрыты пансионаты, дома отдыха, кемпинги и хостелы, пишет News.ru.

Напомним, что по оценкам Ассоциации туроператоров России, Крым может в этом году опередить курорты Краснодарского края по количество отдыхающих. Отдых в Сочи очень дорогой и позволить его себе могут все меньше и меньше россиян.

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