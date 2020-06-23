Власти рассказали, когда полностью снимут ограничения в Крыму

Он также выразил надежду, что она позволит начать работу предприятиям всех видов экономической деятельности с 1 июля.
«Мы, в принципе, большинство сфер уже запустили в работу, надеемся, что с 1 июля начнут работать и оставшиеся отрасли, которые были запрещены — кинотеатры, театры и все другие учреждения», — цитирует Аксенова РИА Новости.
До 1 июля в Крыму будут закрыты пансионаты, дома отдыха, кемпинги и хостелы, пишет News.ru.
Напомним, что по оценкам Ассоциации туроператоров России, Крым может в этом году опередить курорты Краснодарского края по количество отдыхающих. Отдых в Сочи очень дорогой и позволить его себе могут все меньше и меньше россиян.