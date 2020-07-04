«Все летят в Горный». После открытия турбаз на Алтай толпами повалили отдыхающие

Турбазы на территории Республики Алтай, за исключением Кош-Агачского района, возобновили работу 3 июля, причем принимать гостей разрешили и заведениям общепита.
И уже утром этого дня на въезде в Бийск можно было увидеть вереницу машин. Поток туристов в сторону Горного Алтая наблюдался весь день, машины колоннами идут на обгон.
Издание приводит мнения жителей Новосибирска и Барнаула: «Сегодня пятница, все крупные города с обеда в пробках стоят — людям больше некуда ехать — только на дачи или на Алтай. Лето. Жара».
В Алтайском крае турбазы открылись 27 июня. А санатории Белокурихи еще раньше.