«Все летят в Горный». После открытия турбаз на Алтай толпами повалили отдыхающие

Соцсети сообщают о большом наплыве туристов на турбазы Республики Алтай, пишет «Бийский рабочий ». Уже утром 3 июля — в день открытия турбаз — по трассе от Барнаула до Бийска и дальше невозможно было ехать — «все в Горный летят».

Турбазы на территории Республики Алтай, за исключением Кош-Агачского района, возобновили работу 3 июля, причем принимать гостей разрешили и заведениям общепита.

И уже утром этого дня на въезде в Бийск можно было увидеть вереницу машин. Поток туристов в сторону Горного Алтая наблюдался весь день, машины колоннами идут на обгон.

Издание приводит мнения жителей Новосибирска и Барнаула: «Сегодня пятница, все крупные города с обеда в пробках стоят — людям больше некуда ехать — только на дачи или на Алтай. Лето. Жара».

В Алтайском крае турбазы открылись 27 июня. А санатории Белокурихи еще раньше.