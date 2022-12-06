6 декабря
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Туризм

За незаконную охоту осудили группу сибирских браконьеров и конфисковали джип

В Красноярском крае Партизанский районный суд вынес приговор группе браконьеров. Разрешения на охоту у них не было, сообщают в прокуратуре региона.

Правосудие. Суд. Молоток
Правосудие. Суд. Молоток
СС0

По установленной информации, в декабре 2019 года вечером обвиняемые охотились на внедорожнике.

С прожектором они выслеживали дикого зверя. Когда животное обнаружили, один из злоумышленников его подсвечивал. Тогда же второй обвиняемый выстрелил из карабина Сайга-308−1.

Браконьеры смогли добыть сибирскую косулю, разделать тушу и поместить ее в багажный отсек автомобиля. Сумма ущерба составила 40 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ «Незаконная охота с применением механического транспортного средства».

Суд назначил трем обвиняемым от 3 до 3 лет 10 месяцев условно.

Принадлежащий осужденным и использованный в охоте джип Toyota Land Cruiser стоимостью 2 млн рублей конфисковали в собственность государства.

Ранее директор заповедника описал типичного алтайского браконьера.

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