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Туризм

Закрытый алтайский турбизнес собрался вставать на колени перед властью

Турфирмы на Алтае третий месяц не работают. Ограничения на обоих Алтаях продлили до 2 июля. В ассоциации туроператоров Республики Алтай заявили, что будут умолять главу региона о снятии ограничений.

Самолет. Авиасообщение.
Самолет. Авиасообщение.
CC0

Туристы, несмотря ни на что, продолжают приезжать на Алтай. Из-за того, что отели не работают, люди останавливаются у частников, рассказала порталу tourdom.ru председатель Ассоциации туроператоров республики Алтай Татьяна Зяблицкая.

Туркомпании на свой страх и риск открыли бронирование на июль, но без предоплаты. Нет никаких гарантий, что запрет не продлят и до августа, отметила эксперт.

«Если нам не дадут работать в июле, то можно банкротиться. На следующей неделе мы будет писать обращение в Роспотребнадзор, главе региона о необходимости снятия ограничений для турбизнеса. Нужно выстраивать диалог с властью. Будем на колени вставать, а что делать?», — говорит Зяблицкая.

Анонсированные чартеры Nordwind Airlines (туроператор «Пегас Туристик») так и не поднялись в воздух, добавляет источник.

Первый самолет должен был вылететь из Москвы в Горно-Алтайск еще 16 июня, но вылет перенесли на 27 июня.

Президент региональной ассоциации туризма Алтайского края Александра Томашевич у себя в Facebook отмечала, что в АРАТ за время карантина не переставали работать.

«Нами были написаны письма в Управления по развитию туризма и курортной деятельности Алтайского края и в вышестоящие органы. Мы участвовали в разработке плана выхода из карантина, чаще в качестве критиков требований Роспотребнадзора», — писала 17 июня глава ассоциации.

Ранее сообщалось, что каждое второе турагентство в России может исчезнуть из-за того, что пандемия продолжает менять устоявшиеся правила работы туристического бизнеса.

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