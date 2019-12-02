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Туризм

Жилье у легендарного алтайского озера попало в топ-10 по дешевой аренде на Новый год

Возможность провести Новый год на Алтае с видом на Телецкое озеро оказалась в списке самых дешевых вариантов съема жилья. К такому выводу пришли эксперты сервиса бронирования Tvil.ru.

На Телецкое озеро прилетела огромная стая свиристелей, состоящая из сотен особей.
На Телецкое озеро прилетела огромная стая свиристелей, состоящая из сотен особей.
Александр Лотов, altzapovednik.ru

В десятку вошло и замкнуло ее село Артыбаш в Турочакском районе Республики Алтай. Ночь там обойдется в 1 900 рублей. В среднем жилье на Алтае бронируют на две ночи.

Самая дешевая аренда жилья в начале января 2020 оказалась в Астрахани — 1,3 тысячи рублей в сутки.

Десять городов России с самой дешевой арендой жилья на Новый год

  • Астрахань — 1 250 рублей / 5 ночей (среднее число забронированных ночей)
  • Краснодар — 1 400 рублей / 6 ночей
  • Ессентуки — 1 500 рублей / 4,5 ночи
  • Тюмень — 1 600 рублей / 3 ночи
  • Калининград — 1 610 рублей / 3 ночи
  • Красноярск — 1 700 рублей / 3 ночи
  • Анапа — 1 780,8 рублей / 4,3 ночи
  • Судак — 1 848 рублей / 4 ночи
  • Симферополь — 1 883 рубля / 3 ночи
  • Артыбаш — 1 900 рублей / 2 ночи

Телецкое озеро — единственный в Сибири водоем, который зимой может полностью не замерзать.

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