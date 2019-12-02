Жилье у легендарного алтайского озера попало в топ-10 по дешевой аренде на Новый год

В десятку вошло и замкнуло ее село Артыбаш в Турочакском районе Республики Алтай. Ночь там обойдется в 1 900 рублей. В среднем жилье на Алтае бронируют на две ночи.
Самая дешевая аренда жилья в начале января 2020 оказалась в Астрахани — 1,3 тысячи рублей в сутки.
Десять городов России с самой дешевой арендой жилья на Новый год
- Астрахань — 1 250 рублей / 5 ночей (среднее число забронированных ночей)
- Краснодар — 1 400 рублей / 6 ночей
- Ессентуки — 1 500 рублей / 4,5 ночи
- Тюмень — 1 600 рублей / 3 ночи
- Калининград — 1 610 рублей / 3 ночи
- Красноярск — 1 700 рублей / 3 ночи
- Анапа — 1 780,8 рублей / 4,3 ночи
- Судак — 1 848 рублей / 4 ночи
- Симферополь — 1 883 рубля / 3 ночи
- Артыбаш — 1 900 рублей / 2 ночи
Телецкое озеро — единственный в Сибири водоем, который зимой может полностью не замерзать.