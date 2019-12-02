Жилье у легендарного алтайского озера попало в топ-10 по дешевой аренде на Новый год

Возможность провести Новый год на Алтае с видом на Телецкое озеро оказалась в списке самых дешевых вариантов съема жилья. К такому выводу пришли эксперты сервиса бронирования Tvil.ru .

На Телецкое озеро прилетела огромная стая свиристелей, состоящая из сотен особей.

В десятку вошло и замкнуло ее село Артыбаш в Турочакском районе Республики Алтай. Ночь там обойдется в 1 900 рублей. В среднем жилье на Алтае бронируют на две ночи.

Самая дешевая аренда жилья в начале января 2020 оказалась в Астрахани — 1,3 тысячи рублей в сутки.

Десять городов России с самой дешевой арендой жилья на Новый год

Астрахань — 1 250 рублей / 5 ночей ( среднее число забронированных ночей)

среднее число забронированных ночей) Краснодар — 1 400 рублей / 6 ночей

Ессентуки — 1 500 рублей / 4,5 ночи

Тюмень — 1 600 рублей / 3 ночи

Калининград — 1 610 рублей / 3 ночи

Красноярск — 1 700 рублей / 3 ночи

Анапа — 1 780,8 рублей / 4,3 ночи

Судак — 1 848 рублей / 4 ночи

Симферополь — 1 883 рубля / 3 ночи

Артыбаш — 1 900 рублей / 2 ночи

Телецкое озеро — единственный в Сибири водоем, который зимой может полностью не замерзать.