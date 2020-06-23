Жителей Алтайского края могут освободить от курортного сбора

Белокурихинские депутаты предлагают отменить курортный сбор на 2020 год, а жителей края освободить от его уплаты навсегда, сообщает пресс-центр АКЗС.

Народные избранники предлагают приостановить взимание сбора с 1 июня по 31 декабря 2020 года, установить в 2021—2022 годах снизить его размер до 30 рублей (вместо 50), а также освободить от уплаты жителей Алтайского края.

Предложение отправили губернатору Виктору Томенко. Глава региона считает, что это решение позволит поддержать алтайский туристический бизнес.

Спикер АКЗС Александр Романенко рассказал, что еще состоится обсуждение законопроекта с участием руководства федерального курорта Белокуриха.

В случае поддержки комитетами, проект закона будет вынесен на опросное голосование.

«Учитывая, что Белокуриха первой попала под ограничения, введенные в силу пандемии, мы не можем не поддержать проект. Голосование будет проходить в два этапа. Мы ожидаем первое чтение примерно на 30 июня. Голосование во втором чтении в опросном формате планируется на 3 июля, но со сроком действия закона с 1 июля 2020 года. Надеюсь, что комитеты тоже нас поддержат», — отметил руководитель фракции «Единая Россия» в краевом парламенте Сергей Приб.

Ранее депутаты приостановили обязанность операторов курортного сбора перечислять собранные средства в бюджет края.