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Туризм

Жители Алтая смогут оформить арабский и азиатский «шенген» – кому он потребуется

Пока в странах Персидского залива работают над арабским аналогом «шенгена», о подобном пропускном режиме говорят в Юго-Восточной Азии. Какие возможности это открывает перед туристами, разбирался altapress.ru.

Чемодан.
Чемодан.
СС0

Азиатский «шенген»

Новое предложение ввести безвизовое пространство в Юго-Восточной Азии озвучили власти Таиланда. Сотрудничество обсуждают с Камбоджей, Лаосом, Малайзией, Мьянмой и Вьетнамом.

Предполагается, что документ не только облегчит въезд в страны для некоторых туристов, но и увеличит срок их пребывания до 90 дней.

Мы пробежались по сайтам посольств и узнали о том, какие сейчас условия въезда для россиян есть в эти страны.

Так, для въезда в Камбоджу требуется туристическая виза за 30 долларов. Она дает возможность быть в стране до 30 дней.

Во всех остальных странах действует безвизовый режим на 30 дней. За исключением Вьетнама – сюда можно въехать на 45 дней.

Поэтому появление «шенгена» вряд ли повысит интерес туристов, выезжающих за границу на пару недель. Зато пригодится тем, кто проводит время в этих странах месяцами.

Мьянма (Бирма). Рыбалка.
Мьянма (Бирма). Рыбалка.
unsplash.com.

Арабский «шенген»

Свою «шенгенскую» зону собрались образовать Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, Оман и Бахрейн. В этом случае сроки уже наметили: проект планируют запустить в 2024 году.

Сейчас для российских туристов без визы доступны ОАЭ, Катар и Оман. В первом и во втором случае пребывание в стране может достигать 90, в третьем – 14 дней.

У Бахрейна действует упрощенный режим, визу можно получить по придете за 15 долларов.

Для посещения Саудовской Аравии можно оформить визу по прибытии примерно за 8,8 тыс. рублей, либо заранее в электронном виде вместе с медстраховкой за 9,8 тыс. рублей. Срок – до 90 дней.

На тот же срок можно въехать с визой в Кувейт, она стоит 100 долларов. Оформить можно в посольстве страны в Москве.

ОАЭ.
ОАЭ.
Фото: ru.freepik.com, автор vwalakte.

В этом случае смысла в таком «шенгене» для россиян тоже нет.

«Для нас это не очень актуально. Если в тур войдет одна страна с визой – получить ее не составит труда, - отметила вице-президент алтайской региональной ассоциации туризма Евгения Беспалова. – Актуально это будет, например, для иранских туристов. У нас был такой клиент, которому пришлось оформлять визу в ОАЭ».

Между тем, российские власти ведут переговоры с этими странами о полной отмене виз, писал РСТ.

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