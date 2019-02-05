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Туризм

Жители и гости Алтая делятся пугающими и красивыми снимками про сильные морозы

На Алтае с 4 по 8 февраля передано штормовое предупреждение по поводу аномально холодной погоды. Как сообщают синоптики, в эти дни температура может опуститься до −35…−40, а местами до -45°С. Жители и гости Алтая постят в соцсетях снимки и рассказывают о морозах.

Морозы в Барнауле.
Морозы в Барнауле.
Михаил Хаустов

А вот как шутят про морозы томичи и кемеровчане:

Но у новосибирцев морозная шутка вышла лучше:

Вот как шутили про барнаульские морозы в 2012 году:

Шутка про мороз в Барнауле.
Шутка про мороз в Барнауле.
опубликовано Natali Kisil vk.com/natnya
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