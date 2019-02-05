Жители и гости Алтая делятся пугающими и красивыми снимками про сильные морозы

На Алтае с 4 по 8 февраля передано штормовое предупреждение по поводу аномально холодной погоды. Как сообщают синоптики, в эти дни температура может опуститься до −35…−40, а местами до -45°С. Жители и гости Алтая постят в соцсетях снимки и рассказывают о морозах.