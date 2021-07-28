Жителям Алтайского края предлагают со скидкой улететь на родину Канта

Жители Алтайского края могут улететь на отдых по сниженным ценам в города, которые вошли в перечень субсидированных авиамаршрутов, утвержденных правительством РФ. Власти края называют три города, куда добраться со скидкой можно через Новосибирск.

Всего в перечень субсидируемых вошло 46 маршрутов. Например, Казань, Владивосток, Ярославль, Петрозаводск, Ростов-на-Дону. Как уже обращал внимание altapress.ru, ни Барнаула, ни Белокурихи там нет.

Зато сами жители края могут сэкономить, отправившись в отпуск в Нижний Новгород, Воронеж или Калининград через Новосибирск.

«В условиях пандемии Калининград второй год востребован туристами из Алтайского края. Летом там можно рассчитывать на пляжный отдых в ближайших городах — Зеленограде, Светлогорске. Осенью и весной это экскурсионное направление», — отметила президент Алтайской региональной ассоциации туризма Евгения Беспалова.

Светлогорск , Калининградская область. unsplash.com

Стоимость льготных билетов будет варьироваться от 4,6 до 10,9 тыс. рублей в зависимости от направления.

Скидка действует на семейные поездки: приобретение билетов с единым бронированием на ребенка и взрослого, который его сопровождает.

Начало продажи льготных билетов ожидается в середине августа.