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Туризм

Жителям Алтайского края предлагают со скидкой улететь на родину Канта

Жители Алтайского края могут улететь на отдых по сниженным ценам в города, которые вошли в перечень субсидированных авиамаршрутов, утвержденных правительством РФ. Власти края называют три города, куда добраться со скидкой можно через Новосибирск.

Храм Христа Спасителя на главной площади Калининграда.
Храм Христа Спасителя на главной площади Калининграда.
gov39.ru

Всего в перечень субсидируемых вошло 46 маршрутов. Например, Казань, Владивосток, Ярославль, Петрозаводск, Ростов-на-Дону. Как уже обращал внимание altapress.ru, ни Барнаула, ни Белокурихи там нет.

Зато сами жители края могут сэкономить, отправившись в отпуск в Нижний Новгород, Воронеж или Калининград через Новосибирск.

«В условиях пандемии Калининград второй год востребован туристами из Алтайского края. Летом там можно рассчитывать на пляжный отдых в ближайших городах — Зеленограде, Светлогорске. Осенью и весной это экскурсионное направление», — отметила президент Алтайской региональной ассоциации туризма Евгения Беспалова.

Светлогорск, Калининградская область.
Светлогорск, Калининградская область.
unsplash.com

Стоимость льготных билетов будет варьироваться от 4,6 до 10,9 тыс. рублей в зависимости от направления.

Скидка действует на семейные поездки: приобретение билетов с единым бронированием на ребенка и взрослого, который его сопровождает.

Начало продажи льготных билетов ожидается в середине августа.

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