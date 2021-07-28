Жителям Алтайского края предлагают со скидкой улететь на родину Канта

Всего в перечень субсидируемых вошло 46 маршрутов. Например, Казань, Владивосток, Ярославль, Петрозаводск, Ростов-на-Дону. Как уже обращал внимание altapress.ru, ни Барнаула, ни Белокурихи там нет.
Зато сами жители края могут сэкономить, отправившись в отпуск в Нижний Новгород, Воронеж или Калининград через Новосибирск.
«В условиях пандемии Калининград второй год востребован туристами из Алтайского края. Летом там можно рассчитывать на пляжный отдых в ближайших городах — Зеленограде, Светлогорске. Осенью и весной это экскурсионное направление», — отметила президент Алтайской региональной ассоциации туризма Евгения Беспалова.
Стоимость льготных билетов будет варьироваться от 4,6 до 10,9 тыс. рублей в зависимости от направления.
Скидка действует на семейные поездки: приобретение билетов с единым бронированием на ребенка и взрослого, который его сопровождает.
Начало продажи льготных билетов ожидается в середине августа.