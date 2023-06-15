Жуткий ливень в Гаграх: россияне остались без документов из-за обрушившейся непогоды на Абхазию

Им выдадут свидетельства на возвращение в Россию, сообщил советник-посланника посольства России в Абхазии Максим Литвинов.
Пострадавшие заполнили формуляры для выдачи им свидетельств на возвращение в Россию.
Пресс-секретарь диппредстваительства Денис Лавриком пообещал приложить «максимум усилий», чтобы россияне получили документы в кратчайшие сроки. Их переселили в гостиницу с трехразовым питанием, указывает newsbash.ru.
Ранее поезда из России в Абхазию остановили из-за непогоды. Селевой поток сошел на пути на протяжении двух километров и повредил опоры. Ливень также испортил железнодорожные пути в районе села Аныхынста.
Россияне смогут доезжать до станции Цандрипш на поезде, а дальше их будут доставлять в Абхазию автобусы.