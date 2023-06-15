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Происшествия

Сирены, закрытые пляжи, залповый ливень: как разгулялась стихия в российском городе-курорте

Накануне датчик поднятия уровня воды подал сигнал об опасности в Сочи.

Последствия стихии в городе-курорте.
Последствия стихии в городе-курорте.
Администрация Сочи

Вода в Мацесте поднялась, дома на берегу оказались в опасности. Жителей оповестили об угрозе затопления при помощи сирен, пишет sochi24.tv. Река вышла из берегов, под водой оказались дороги, общественные территории и жилые районы по берегам реки.

Поезда из России в Абхазию остановили из-за непогоды.

Селевой поток сошел на пути на протяжении двух километров и повредил опоры. Ливень также испортил железнодорожные пути в районе села Аныхынста. Россияне смогут доезжать до станции Цандрипш на поезде, а дальше их будут доставлять в Абхазию автобусы.

Подтоплены дороги — автомобили на нескольких улицах курорта почти полностью ушли под воду. Потоки повредили газовую трубу.

Пляжи в Сочи закрыли на основании распоряжения мэра города-курорта Алексея Копайгородского — до полного восстановления погоды. Между тем в Сочи еще ожидаются осадки.

Прогноз

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о возможных подтоплениях территорий в бассейне реки Кубань в ближайшие дни.

Горячий Ключ

В городе Горячий Ключ ( в 65 км от черноморского побережья) прошел залповый ливень. За два часа выпало 30 мм осадков — это месячная норма.

Что произошло

Мощные ливни обрушились ночью 14 июня на Сочи. Особенно досталось Хостинскому району, где разлилась река Мацеста. На нескольких улицах припаркованные автомобили практически скрылись под водой. Нарушена работа общественного транспорта.

В регионе продлено штормовое предупреждение до 16 июня, указывают "Кубанские новости".

Обстановка сейчас

С прекращением осадков уровень в Мацесте нормализовался, вода ушла с городских и придомовых территорий, говорится в сообщении администрации Сочи. Собран весь мусор и поваленные деревья по берегам реки.

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