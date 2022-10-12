12 октября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Автоновости

Почему дорожные работы проводили в ливень, рассказали в мэрии Рубцовска

В мэрии Рубцовска объяснили, почему дорожные работы в городе проводили в ливень.

Ремонт дороги. Дорожный знак.
Ремонт дороги. Дорожный знак.
altapress.ru

Дорожные работы, проходившие во время дождя, не отклоняются от ГОСТа. Об этом заявили в ОНФ по Алтайскому краю со ссылкой на рубцовскую администрацию.

Ранее в соцсетях появился ролик, в котором видно, как асфальт укладывают в ливень.

Общественники обратились в мэрию. Там им объяснили, что ремонтные работы выполняют по новому ГОСТу Р-58831−2020. По словам властей, асфальтобетонную смесь уплотняют, а не укладывают.

Однако в ОНФ напомнили о п. 8.1.2 стандарта (при осадках в виде дождя и снега устройство асфальтобетонных покрытий не допускается).

Кстати, на строительство дороги в Барнауле выделили больше 100 млн рублей.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость