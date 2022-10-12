Почему дорожные работы проводили в ливень, рассказали в мэрии Рубцовска

В мэрии Рубцовска объяснили, почему дорожные работы в городе проводили в ливень.

Дорожные работы, проходившие во время дождя, не отклоняются от ГОСТа. Об этом заявили в ОНФ по Алтайскому краю со ссылкой на рубцовскую администрацию.

Ранее в соцсетях появился ролик, в котором видно, как асфальт укладывают в ливень.

Общественники обратились в мэрию. Там им объяснили, что ремонтные работы выполняют по новому ГОСТу Р-58831−2020. По словам властей, асфальтобетонную смесь уплотняют, а не укладывают.

Однако в ОНФ напомнили о п. 8.1.2 стандарта (при осадках в виде дождя и снега устройство асфальтобетонных покрытий не допускается).

Кстати, на строительство дороги в Барнауле выделили больше 100 млн рублей.