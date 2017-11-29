Барнаульский строитель Владимир Отмашкин расскажет о своих ноу-хау

Владимир Отмашкин возглавляет ИСК "Союз", под началом которого работают строительные компании, Барнаульский комбинат железобетонных изделий, институт "Барнаулгражданпроект". Некоторые утверждают, что благодаря такой модели бизнеса он может держать низкие цены на квадратный метр новостроек. Сам предприниматель заявляет, что каждое подразделение работает самостоятельно и не дотирует коллег.

Участникам встречи может быть интересно, как ИСК "Союз" конкурирует в плотном сегменте массового жилья. Почему именно сейчас в кризис он решил завоевывать сегмент "средний плюс" и как для этого перестроит свои бизнес-процессы, ведь для заявленного проекта придется где-то брать кирпич. И зачем при этом он потратил миллиарды рублей на новое оборудования для своего производства ЖБИ-панелей.

Обязательно стоит поинтересоваться проектом "Алтайгеомаш". Завод Отмашкин приобрел в 2015 году с долгами по зарплате, без единого заказа, с разрушающимися цехами. Это любимое детище Владимира Отмашкина, на которой он демонстрирует свой класс управления производством.

Предприниматель может рассказать, зачем ему целое лор-отделение в больнице Барнаула, каких успехов достигло его сельхозпредприятие, как получить бесплатную путевку в санаторий от ИСК "Союз". А еще где самая крутая в России рыбалка.

Встреча с Владимиром Отмашкиным состоится в конференц-зале ИД "Алтапресс" (ул. Короленко, 107, 3-й этаж) 6 декабря. Начало в 18.30. Вход свободный. Предварительно необходимо зарегистрироваться, написав на электронную почту: tad@altapress.ru.

Партнер мероприятия: ПАО "БИНБАНК"