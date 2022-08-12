Пропавшие в Сибири частные вертолеты вышли на связь

Два частных вертолета, пропавшие с радаров в Красноярском крае, вышли на связь, сообщил источник ТАСС.

Один из вертолетов — Robinson R44 — летел из Норильска в Путоранский заповедник.

Однако в установленное время не вышел на связь. Другой вертолет аналогичной модели пропал под Красноярском.

Оба, по сведениям агентства «Интерфакс», принадлежат местной турфирме. На их борту были туристы.

В вертолетах находились шесть человек — два пилота и четыре туриста, сообщил источник РИА Новости.

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Возможно, воздушные суда отключили транспондеры, отвечающие за видимость вертолетов для диспетчеров, пишет bfm.ru. Об этом говорит тот факт, что на вертолетах не сработали аварийные маячки.

Организована проверка по факту инцидента с двумя вертолетами в Красноярском крае, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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