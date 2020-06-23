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Здоровье

Адвокат Ефремова прокомментировал сообщения о диагнозе подзащитного

Актер Михаил Ефремов, ставший 8 июня виновником ДТП со смертельным исходом, будет лишен водительских прав, сообщил ТАСС его адвокат Эльман Пашаев.

Актер Михаил Ефремова.
Актер Михаил Ефремова.
Страница Михаила Ефремова "Вконтакте".

При этом он опроверг информацию о хроническом алкоголизме актера и пожизненном лишении прав.

Ранее Telegram-канал Mash написал, что Михаилу Ефремову диагностировали хронический алкоголизм, в связи с чем его могут лишить водительских прав навсегда.

«Он будет лишен прав, но не пожизненно, а на некоторое время. Это будет сделано по решению суда из-за того, что мой подзащитный совершил ДТП в пьяном виде, чего он не отрицает», — сообщил Пашаев.

И не подтвердил информацию о том, что Ефремову диагностировали хроническую зависимость: «Что касается хронического алкоголизма Ефремова, то не знаю, кто и зачем распространяет такие сведения. Видимо, это связано с желанием привлечь внимание к себе за счет громкого дела».

Ранее Ефремов прошел судебно-психиатрическую экспертизу, которая показала, что он вменяем. В ходе процедуры он признал, что употребляет алкоголь и наркотики.

Михаил Ефремов 8 июня спровоцировал смертельное ДТП. Экспертиза показала, что он был за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Артисту грозит от пяти до 12 лет колонии.

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