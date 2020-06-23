Адвокат Ефремова прокомментировал сообщения о диагнозе подзащитного

Актер Михаил Ефремов, ставший 8 июня виновником ДТП со смертельным исходом, будет лишен водительских прав, сообщил ТАСС его адвокат Эльман Пашаев.

При этом он опроверг информацию о хроническом алкоголизме актера и пожизненном лишении прав.

Ранее Telegram-канал Mash написал, что Михаилу Ефремову диагностировали хронический алкоголизм, в связи с чем его могут лишить водительских прав навсегда.

«Он будет лишен прав, но не пожизненно, а на некоторое время. Это будет сделано по решению суда из-за того, что мой подзащитный совершил ДТП в пьяном виде, чего он не отрицает», — сообщил Пашаев.

И не подтвердил информацию о том, что Ефремову диагностировали хроническую зависимость: «Что касается хронического алкоголизма Ефремова, то не знаю, кто и зачем распространяет такие сведения. Видимо, это связано с желанием привлечь внимание к себе за счет громкого дела».

Ранее Ефремов прошел судебно-психиатрическую экспертизу, которая показала, что он вменяем. В ходе процедуры он признал, что употребляет алкоголь и наркотики.

Михаил Ефремов 8 июня спровоцировал смертельное ДТП. Экспертиза показала, что он был за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Артисту грозит от пяти до 12 лет колонии.