Академик назвал возраст, с которого следует носить защитную маску

Он пояснил, что 12 лет является возрастной границей осознанности, а не восприимчивости к COVID-19.
Академик также отметил, что не подтвердилось предположение, согласно которому школьники являются активными разносчиками коронавируса.
По его словам, дети чаще заражаются от взрослых, а не наоборот, сообщает РИА Новости.
Ранее в Госдуме нашли способ убедить граждан не пренебрегать масками и перчатками, пишет News.ru. Депутат Ярослав Нилов предложил раздавать бесплатно средства защиты в магазинах, заведениях общепита, спортзалах.
Накануне пассажир автобуса в Великом Новгороде открыл стрельбу в ответ на просьбу надеть маску.