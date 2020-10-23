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23 октября
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Здоровье

Академик назвал возраст, с которого следует носить защитную маску

Носить маски в целях профилактики заражения коронавирусом следует всем россиянам в возрасте от 12 лет, считает глава НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян.

Защита. Маски. Перчатки.
Защита. Маски. Перчатки.
Pixabay.com

Он пояснил, что 12 лет является возрастной границей осознанности, а не восприимчивости к COVID-19.

Академик также отметил, что не подтвердилось предположение, согласно которому школьники являются активными разносчиками коронавируса.

По его словам, дети чаще заражаются от взрослых, а не наоборот, сообщает РИА Новости.

Ранее в Госдуме нашли способ убедить граждан не пренебрегать масками и перчатками, пишет News.ru. Депутат Ярослав Нилов предложил раздавать бесплатно средства защиты в магазинах, заведениях общепита, спортзалах.

Накануне пассажир автобуса в Великом Новгороде открыл стрельбу в ответ на просьбу надеть маску.

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