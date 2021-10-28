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Здоровье

Академик не поддержал идею обязательной вакцинации от ковида

Бывший глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко не поддержал идею об обязательной вакцинации россиян, пишет NEWS.ru.

Геннадий Онищенко.
Геннадий Онищенко.
kremlin.ru

«Можно напринимать кучу нелепых законов об обязательности, необязательности . Не нужно обязательности, нужно работать в рамках того закона, который есть, а работы не ведутся. <…> Очередную революцию устраивать не надо, надо работать, — считает Онищенко.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что государство проиграло информационную кампанию по борьбе с коронавирусом и необходимости вакцинации. По его словам, людям нужно объяснить, почему следует сделать прививку от коронавируса, а не заставлять их просто поверить в ее необходимость.

Ранее сообщалось, что внутриполитический блок администрации президента (АП) занялся организацией новой информационной кампании в сфере вакцинации от коронавируса.

Предыдущая признана неэффективной — из-за недостаточного внимания к регионам и слишком агрессивной агитации.

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