Академик не поддержал идею обязательной вакцинации от ковида

«Можно напринимать кучу нелепых законов об обязательности, необязательности . Не нужно обязательности, нужно работать в рамках того закона, который есть, а работы не ведутся. <…> Очередную революцию устраивать не надо, надо работать, — считает Онищенко.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что государство проиграло информационную кампанию по борьбе с коронавирусом и необходимости вакцинации. По его словам, людям нужно объяснить, почему следует сделать прививку от коронавируса, а не заставлять их просто поверить в ее необходимость.

Ранее сообщалось, что внутриполитический блок администрации президента (АП) занялся организацией новой информационной кампании в сфере вакцинации от коронавируса.

Предыдущая признана неэффективной — из-за недостаточного внимания к регионам и слишком агрессивной агитации.