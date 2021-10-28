Перезагрузка: в России запускают новую кампанию по пропаганде вакцинации

Предыдущая признана неэффективной — из-за недостаточного внимания к регионам и слишком агрессивной агитации.

К разъяснительной работе подключат волонтеров и экспертов. Последние на круглом столе рекомендовали властям четче провести логическую связь между отменой коронавирусных ограничений и вакцинацией, учредить отдельный орган, занимающийся прививочной кампанией, и использовать опыт именных приглашений.

О том, что в ближайшее время кампанию по пропаганде вакцинации ждет перезагрузка, изданию рассказали два источника, близкие к АП. В информационную работу активно включается внутриполитический блок Кремля.

Ранее пропагандой прививок в основном занималась АНО «Национальные приоритеты», но федеральные власти пришли к выводу о недостаточной эффективности информационной работы по этому вопросу.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой в эфире телеканала «НТВ» заявил, что российские власти проиграли кампанию по информированию населения о коронавирусе, методах противодействия ему и вакцинации.

«На мой взгляд, надо говорить жестче: всю информационную кампанию по поводу коронавируса, к сожалению, в России мы провели неправильно и полностью проиграли. Нет доверия людей к тому, чтобы идти и ставить вакцину. Это факт», — заявил Толстой.

Политик считает, что ученые и эксперты не смогли проявить себя в этом направлении: «подход „мы сказали, а вы делайте“ не работает. Нужно объяснять людям, приводить доводы, а не пытаться заставить их просто поверить на слово. Только так мы сможем переломить недоверие граждан».

В Кремле видят долю своей ответственности в низком уровне вакцинации от коронавируса, заявил впоследствии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.