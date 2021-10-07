Актера Гаркалина подключили в реанимации к аппарату ИВЛ

Врачи подключили его к аппарату ИВЛ, сообщает «МК» со ссылкой на Baza.

До 7 октября аркалин мог дышать самостоятельно с помощью высокопоточной подачи кислорода. Однако его состояние ухудшилось.

СМИ накануне сообщали, что у артиста критическая стадия пневмонии. При этом дочь Гаркалина заявляла, что не располагает такой информацией. По ее словам, отец чувствует себя нормально.

Валерий Гаркалин попал в Коммунарку 2 октября, пишет «Росбалт». В феврале 2020 года Гаркалин попадал в больницу с пневмонией. Артист также был госпитализирован зимой 2018 года.

Актер известен своими ролями в фильмах «Белые одежды», «Катала», «Ширли-Мырли». С 2007 года он является актером Московского Театра им. А. С. Пушкина.