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Здоровье

Актера Гаркалина подключили в реанимации к аппарату ИВЛ

Госпитализированный с коронавирусом известный российский актер Валерий Гаркалин находится в реанимации.

Валерий Гаркалин
Валерий Гаркалин
trinixy.ru

Врачи подключили его к аппарату ИВЛ, сообщает «МК» со ссылкой на Baza.

До 7 октября аркалин мог дышать самостоятельно с помощью высокопоточной подачи кислорода. Однако его состояние ухудшилось.

СМИ накануне сообщали, что у артиста критическая стадия пневмонии. При этом дочь Гаркалина заявляла, что не располагает такой информацией. По ее словам, отец чувствует себя нормально.

Валерий Гаркалин попал в Коммунарку 2 октября, пишет «Росбалт». В феврале 2020 года Гаркалин попадал в больницу с пневмонией. Артист также был госпитализирован зимой 2018 года.

Актер известен своими ролями в фильмах «Белые одежды», «Катала», «Ширли-Мырли». С 2007 года он является актером Московского Театра им. А. С. Пушкина.

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