20 июля
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Здоровье

Активизировать вакцинацию от коронавируса поручено регионам

Власти российских регионов должны восстановить работу местных штабов по профилактике распространения коронавируса, а также активизировать вакцинацию населения, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова, передает «Интерфакс».

Мобильный пункт вакцинации.
Мобильный пункт вакцинации.
mosday.ru

Причина — подъем заболеваемости в стране.

«В настоящее время в стране фиксируется рост заболеваний коронавирусной инфекцией, но не все регионы принимают необходимые меры для купирования распространения COVID-19. В связи с этим субъектам Российской Федерации необходимо возобновить работу региональных штабов по профилактике распространения инфекции, активизировать вакцинацию населения и организовать информационную кампанию о необходимости вакцинирования», — приводит пресс-служба Росздравнадзора слова Самойловой.

Также региональным отделениям Росздравнадзора совместно с местными властями поручено проверить субъекты на наличие лекарств против COVID-19 и средств индивидуальной защиты, а также обеспечить необходимое количество пунктов вакцинации, указывает bfm.ru.

Для контроля за исполнением поручений с 20 июля в Росздравнадзоре будут проходить ежедневные совещания с регионами по ситуации с распространением коронавируса.

Ведомство планирует заслушивать пять-семь регионов в сутки.

Ранее проректор Алтайского медицинского университета призвал не расслабляться и снова привиться от коронавируса.

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