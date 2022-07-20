Активизировать вакцинацию от коронавируса поручено регионам

Причина — подъем заболеваемости в стране.
«В настоящее время в стране фиксируется рост заболеваний коронавирусной инфекцией, но не все регионы принимают необходимые меры для купирования распространения COVID-19. В связи с этим субъектам Российской Федерации необходимо возобновить работу региональных штабов по профилактике распространения инфекции, активизировать вакцинацию населения и организовать информационную кампанию о необходимости вакцинирования», — приводит пресс-служба Росздравнадзора слова Самойловой.
Также региональным отделениям Росздравнадзора совместно с местными властями поручено проверить субъекты на наличие лекарств против COVID-19 и средств индивидуальной защиты, а также обеспечить необходимое количество пунктов вакцинации, указывает bfm.ru.
Для контроля за исполнением поручений с 20 июля в Росздравнадзоре будут проходить ежедневные совещания с регионами по ситуации с распространением коронавируса.
Ведомство планирует заслушивать пять-семь регионов в сутки.
Ранее проректор Алтайского медицинского университета призвал не расслабляться и снова привиться от коронавируса.