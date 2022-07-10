Активность клещей в Алтайском крае за неделю упала на четверть

За неделю 320 жителей Алтайского края обратились к медикам с жалобами на укусы клещей. Это на примерно на четверть меньше, чем неделей ранее (491 человек). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора .

Всего с начала сезона активности клещей алтайские поликлиники зафиксировали 8006 подобных случаев, из которых 2231 пришелся на детей до 14 лет. В Барнауле же с начала года зарегистрировано 2804 жалобы (475 — от детей) на укусы клещей.

С начала эпидсезона 294 жителя Алтайского края заболели сибирским клещевым тифом, из них 49 — дети. Также зарегистрировано 5 подтвержденных случаев заболевания клещевым энцефалитом. С подозрением на это заболевание в алтайских больницах находятся 8 человек.

Напомним, доцент кафедры зоологии и физиологии Института биологии и биотехнологии АлтГУ Ирина Кудряшова рассказала об особенностях клещей, которые помогут защититься от кровососов.

По ее словам, больше всего в Алтайском крае распространен клещ таежный. Он встречается в лесах, на обочинах тропинок, по краям полян, на лесных опушках, в зарослях ивняков, по берегам лесных ручьев, в окрестностях Барнаула.