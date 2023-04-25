25 апреля
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Здоровье

Акушер-гинеколог из Барнаула получила звание «Заслуженного врача РФ»

Акушеру-гинекологу Римме Дерявкиной присвоили звание «Заслуженного врача РФ».

Заслуженный врач РФ Римма Дерявкина.
Заслуженный врач РФ Римма Дерявкина.
t.me/tomenko_22

Нагрудный знак вручил глава Минздрава РФ, сообщает губернатор Алтайского края в своем Telegram-канале.

Стаж Дерявкиной — более 30 лет. Из них 24 года она работает в Консультативно-диагностическом центре Алтайского края.

В своей врачебной практике Дерявкина занимается сложнейшими операциями. Кроме того, как кандидат наук, она проводит важные для развития медицины исследования.

А также во время пандемии коронавируса награжденная акушер-гинеколог работала в «красной зоне».

Ранее Владимир Путин отметил заслуги кладовщика и еще десяти человек из Алтайского края.

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