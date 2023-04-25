Акушер-гинеколог из Барнаула получила звание «Заслуженного врача РФ»

Нагрудный знак вручил глава Минздрава РФ, сообщает губернатор Алтайского края в своем Telegram-канале.

Стаж Дерявкиной — более 30 лет. Из них 24 года она работает в Консультативно-диагностическом центре Алтайского края.

В своей врачебной практике Дерявкина занимается сложнейшими операциями. Кроме того, как кандидат наук, она проводит важные для развития медицины исследования.

А также во время пандемии коронавируса награжденная акушер-гинеколог работала в «красной зоне».

Ранее Владимир Путин отметил заслуги кладовщика и еще десяти человек из Алтайского края.