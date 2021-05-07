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Здоровье

Александр Маршал впервые прокомментировал сообщения о своей болезни

Российский певец, бывший солист группы «Парк Горького» Александр Маршал впервые прокомментировал слухи о своей возможной болезни, появившиеся после ряда публикаций в СМИ, пишет «Комсомольская правда».

Александр Маршал в Барнауле.
Александр Маршал в Барнауле.
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«Ничего страшного со мной не произошло. Никакого инсульта не было, просто поднялось давление», — заявил исполнитель.

По его словам, «журналисты все преувеличили» после того, как увидели его заезжающим в больницу. Певец добавил, что продолжает работу над новыми песнями, пишет Lenta.ru.

В марте сообщалось, что Александр Маршал был госпитализирован в больницу в подмосковной Барвихе. в предынсультном состоянии, однако его супруга эту информацию опровергла. По ее словам, у него просто поднялось давление.

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