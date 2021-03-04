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Здоровье

Срочно госпитализирован Александр Маршал

Российский певец, бывший солист группы «Парк Горького» Александр Маршал госпитализирован, сообщает Telegram-канал «Комсомольской правды».

Александр Маршал в Барнауле.
Александр Маршал в Барнауле.
instagram.com/loginovanata_dolls

Музыкант находится в предынсультном состоянии.

Он был доставлен в больницу в подмосковной Барвихе.

63-летнему исполнителю стало плохо вечером 3 марта. Врачи скорой помощи приехали на вызов и приняли решение о госпитализации.

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