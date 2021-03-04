Срочно госпитализирован Александр Маршал

Музыкант находится в предынсультном состоянии.
Он был доставлен в больницу в подмосковной Барвихе.
63-летнему исполнителю стало плохо вечером 3 марта. Врачи скорой помощи приехали на вызов и приняли решение о госпитализации.
Российский певец, бывший солист группы «Парк Горького» Александр Маршал госпитализирован, сообщает Telegram-канал «Комсомольской правды».
Музыкант находится в предынсультном состоянии.
Он был доставлен в больницу в подмосковной Барвихе.
63-летнему исполнителю стало плохо вечером 3 марта. Врачи скорой помощи приехали на вызов и приняли решение о госпитализации.
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