Александр Розенбаум перенес операцию в столичном онкоцентре

Известный музыкант, поэт и актер Александр Розенбаум прооперировали в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени П.Герцена.

67-летнему артисту успешно удалили злокачественную опухоль. Теперь ему предстоит пройти период реабилитации.

По словам продюсера артиста Беллы Купсиной, с Розенбаумом «все в порядке, у него скоро будут концерты», сообщает АГН «Москва».

Однако в офисе музыканта РИА «Новости» опровергли информацию о новой операции.

Ранее сообщалось о госпитализации Розенбаума в Москве. Слухи об онкологическом заболевании у артиста ходили еще в 2018 году, пишет «Росбалт». Сам Розенбаум отрицал, что борется с онкозаболеванием.

Александр Розенбаум — советский и российский певец, автор-исполнитель, поэт, музыкант, композитор и актер, заслуженный артист Российской Федерации, народный артист РФ.

Выступал в составе групп и ансамблей: «Адмиралтейство», «Аргонавты», ВИА «Шестеро молодых», «Пульс». Начал сольную деятельность в октябре 1983 года.