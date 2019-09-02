Александр Розенбаум находится в тяжелом состоянии в столичной реанимации

67-летний артист в настоящее время лежит в реанимации одной из московских больниц. Его состояние врачи оценивают как тяжелое, пишут «Дни.ру». Операция продолжалась несколько часов и прошла успешно.

Александр Розенбаум — советский и российский певец, автор-исполнитель, поэт, музыкант, композитор и актер, заслуженный артист Российской Федерации, народный артист РФ, пишет «Росбалт».

Выступал в составе групп и ансамблей: «Адмиралтейство», «Аргонавты», ВИА «Шестеро молодых», «Пульс». Начал сольную деятельность в октябре 1983 года.