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Здоровье

Александр Розенбаум находится в тяжелом состоянии в столичной реанимации

Известный музыкант Александр Розенбаум перенес сложную операцию в Москве.

Александр Розенбаум.
Александр Розенбаум.
www.rozenbaum.ru

67-летний артист в настоящее время лежит в реанимации одной из московских больниц. Его состояние врачи оценивают как тяжелое, пишут «Дни.ру». Операция продолжалась несколько часов и прошла успешно.

Александр Розенбаум — советский и российский певец, автор-исполнитель, поэт, музыкант, композитор и актер, заслуженный артист Российской Федерации, народный артист РФ, пишет «Росбалт».

Выступал в составе групп и ансамблей: «Адмиралтейство», «Аргонавты», ВИА «Шестеро молодых», «Пульс». Начал сольную деятельность в октябре 1983 года.

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