Алтай стал лидером в России по числу людей с синдромом Дауна

Республика Алтай попала в число регионов России, где зарегистрировано больше всего людей с синдромом Дауна. Об этом сообщило РИА Новости.

Количество людей с синдромом Дауна увеличилось в России примерно на 30% за последние пять лет, сейчас зарегистрировано около 19 тыс пациентов, следует из статистического сборника министерства здравоохранения РФ за 2018 год.

На 100 тыс населения приходится 12,8 человек с синдромом Дауна. В 2013 году зарегистрировали 13,7 тысяч граждан с этой генетической аномалией, а показатель на 100 тыс населения составлял 9,6, отмечается в сборнике Минздрава.

Больше всего людей с синдромом Дауна — в Республике Ингушетия, Костромской области и Республике Алтай, меньше всего — в Челябинской и Пензенской областях и в Приморском крае, уточняется в сборнике.

Что известно о синдроме Дауна

Синдром Дауна впервые описал в 1866 году британский врач Джон Лэнгдон Даун. Почти 100 лет спустя, в 1959 году, французский ученый Жером Лежен обосновал генетическое происхождение этого синдрома.

Синдром Дауна — генетическая аномалия, при которой в организме человека появляется дополнительная хромосома (вместо двух хромосом 21 присутствует три); в результате общее количество хромосом становится равным 47, тогда как в норме оно должно равняться 46.

Факторы риска

Синдром Дауна является наиболее часто выявляемой генной патологией. Он распространен во всех регионах мира и не зависит от качества жизни и состояния здоровья родителей. Причины возникновения синдрома Дауна до конца не изучены.

Одним из выявленных факторов, который увеличивает риск развития аномалии, является возраст матери. Риск развития синдрома Дауна при беременности увеличивается у женщин старше 35 лет, однако за счет более высоких коэффициентов рождаемости у молодых женщин 80% детей с синдромом Дауна рождаются у женщин моложе 35 лет.

По данным ООН, каждый год примерно от 3 до пяти 5 детей рождаются с синдромом Дауна. Это хромосомное расстройство встречается у одного младенца из 1−1,1 тыс новорожденных.