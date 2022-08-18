18 августа
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Здоровье

Алтайские клещи становятся все более заразными и опасными

В Республике Алтай регистрируют меньше укушенных клещами, но больше заболевших от вирусов, которые переносят насекомые. Выяснилось, что все больше клещей становятся опасными для человека и животных.

Клещи
Клещи
pixabay.com

Так, в этом году было зарегистрировано 3 118 обращений по поводу присасывания клещей — на тысячу меньше, чем в прошлом году.

В то же время количество заболевших клещевыми инфекциями по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 20%, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Девять человек после укуса заболели клещевым энцефалитом, 101 — сибирским клещевым тифом, 20 — клещевым боррелиозом.

По лабораторным исследованиям, практически каждый второй клещ — переносчик заболеваний.

Отметим, что и в Алтайском крае насекомые стали довольно опасными — каждый пятый клещ — носитель боррелиоза.

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