Алтайские клещи становятся все более заразными и опасными

В Республике Алтай регистрируют меньше укушенных клещами, но больше заболевших от вирусов, которые переносят насекомые. Выяснилось, что все больше клещей становятся опасными для человека и животных.

Так, в этом году было зарегистрировано 3 118 обращений по поводу присасывания клещей — на тысячу меньше, чем в прошлом году.

В то же время количество заболевших клещевыми инфекциями по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 20%, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Девять человек после укуса заболели клещевым энцефалитом, 101 — сибирским клещевым тифом, 20 — клещевым боррелиозом.

По лабораторным исследованиям, практически каждый второй клещ — переносчик заболеваний.

Отметим, что и в Алтайском крае насекомые стали довольно опасными — каждый пятый клещ — носитель боррелиоза.