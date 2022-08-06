Каждый пятый клещ в Алтайском крае оказался носителем боррелиоза

За неделю 88 жителей Алтайского края обратились к медикам с жалобами на укусы клещей. Это на треть меньше, чем неделей ранее (132 человека). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Всего с начала сезона активности клещей алтайские поликлиники зафиксировали 8704 подобных случаев, из которых 2391 пришелся на детей до 14 лет.

С начала эпидсезона 294 жителя Алтайского края заболели сибирским клещевым тифом, из них 49 — дети. Также зарегистрировано 5 подтвержденных случаев заболевания клещевым энцефалитом. С подозрением на это заболевание в алтайских больницах находятся 8 человек.

Как выяснилось при лабораторных исследованиях, каждый пятый клещ оказался носителем иксодового клещевого боррелиоза.

«При исследовании клещей, снятых с лиц, пострадавших от их присасывания, в 8,5% случаев обнаружен вирус клещевого энцефалита, в 20,7% клещей — наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза», — добавили в ведомстве.

Напомним, доцент кафедры зоологии и физиологии Института биологии и биотехнологии АлтГУ Ирина Кудряшова рассказала об особенностях клещей, которые помогут защититься от кровососов.

По ее словам, больше всего в Алтайском крае распространен клещ таежный. Он встречается в лесах, на обочинах тропинок, по краям полян, на лесных опушках, в зарослях ивняков, по берегам лесных ручьев, в окрестностях Барнаула.