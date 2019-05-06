Алтайские медики спасли девочку с редкой аномалией

Ортопеды Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства прооперировали 14-летнюю девочку с синдромом выхода из грудной клетки. Это редкая аномалия, когда у человека появляется добавочное шейное ребро, сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

При такой аномалии кровеносные сосуды или нервы сдавливаются и вызывают острую боль в плече или шее, а также может быть онемение в пальцах.

Впервые медики оперировали в области сосудисто-нервного пучка слева. Раньше такие операции выполняли только справа.

Арсен Осипов,

заведующий ортопедическим отделением Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства:

Справа легче, потому что нет грудного лимфатического протока, а слева проходит довольно мощный сосуд, повреждение которого может привести к фатальному исходу.

Операцию провели 23 апреля, а спустя неделю девочку выписали домой. Она вновь вернется в больницу через 2−3 недели для восстановительного лечения в неврологическом отделении, а после сможет вернуться к нормальной жизни.

В минздраве добавляют, что синдром выхода из грудной клетки впервые был описан в 1740 году, а первую операцию в мире провели в 1861 году. В основном эта патология развивается у девочек-подростков.

За полвека работы ортопеды в Алтайском крае сделали не более 18 таких операций.

Ранее редкую операцию по пластике пищевода 16-летней жительнице Алтайского края провел заместитель главврача по хирургии краевого клинического центра охраны материнства и детства Юрий Тен.