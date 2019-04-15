В Барнауле 16-летней девочке сделали редчайшую операцию по пластике пищевода

Редкую операцию по пластике пищевода 16-летней жительнице Алтайского края провел заместитель главврача по хирургии краевого клинического центра охраны материнства и детства Юрий Тен. Подобные хирургические вмешательства помимо Барнаула делают только в Москве, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге.

Пожизненное лечение

В совсем юном возрасте девочка получила тяжелый ожог пищевода щелочью, и с тех пор могла есть только жидкую пищу. 13 лет подряд она была вынуждена проходить процедуру бужирования пищевода. Она проводится под наркозом — орган в буквальном смысле слова расширяют с помощью специального инструмента в виде длинного стержня. Для этого 4−5 дней приходится проводить в больнице.

Эту процедуру девочке нужно было проходить каждый месяц. Некоторые пациенты с подобными проблемами в Барнауле лечатся бужированием пожизненно. По словам Юрия Тена, врачи старались провести лечение без пластики, потому что свой орган всегда лучше, чем искусственный.

Больница. Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства. Анна Зайкова.

Почему редко делают пластику пищевода

Пластику пищевода в России сейчас делают редко. Во-первых, операция сложная и рискованная: в лучших клиниках от таких вмешательств погибают 5 из 100 пациентов. Еще примерно в пяти-десяти случаях трансплантат отторгается. Играет роль и возраст пациента, операция проходит легче у 4−5-летних детей, у которых пищевод не так велик.

Во-вторых, от такого вида пластики почти все оказались из-за дешевизны процедуры: затраты на ее проведение достаточно велики по сравнению с ценой, так что, проще говоря, для большинства медучреждений она не невыгодна.

Больница. Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства. Анна Зайкова.

Как проходит операция

Для операции в животе пациента для трансплантации берут кишку, проводят ее за грудиной и вшивают в желудок. Кишечник после восстанавливают. Затем убирают «старый» пищевод, и пациент может питаться в обычном режиме.

Операция в Барнауле длилась 2,5 часа и прошла успешно, во всяком случае, позади ее самый сложный этап. Сама пациентка отказывается общаться с кем-то кроме родных. По словам Юрия Тена, «нервы у ребенка на пределе».

«Девочке важно, чтобы никто из ее сверстников не знал об операции, чтобы она чувствовала себя полноценной. Я ей посоветовал, если спросят про рубец говорить, что стеклом порезалась», — говорит хирург.

Больница. Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства. Анна Зайкова.

Как лечат детей с ожогами

Юрий Тен рассказал, что чаще дети обжигаются щелочными средствами для мытья посуды или прочистки труб или уксусной кислотой, которую взрослые оставляют на столе.

Дети 2−3 лет особенно любопытны, для них такие «эксперименты» происходит куда травматичнее. «Есть такая особенность. Если взрослый, по ошибке хлебнув кислоты или щелочи, выплюнет ее, то дети со страху глотают», — говорит хирург.

Бужирование, которым лечат пациентов, тоже небезопасная процедура, можно порвать пищевод, и тогда в 70% случаев пациент погибнет. «Методика лечения крайне плохая, — говорит Юрий Тен. — Но лучше ничего нет».

Эту процедуру в клиническом центре охраны материнства и детства проходят около 12 маленьких пациентов в год. Ежегодно прибавляется 20−30 больных с химическими ожогами.