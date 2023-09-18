Алтайские онкологи рассказали, как алкоголь вызывает рак

Этанол, или винный спирт, не канцероген, однако может запустить в организме механизмы, которые в итоге приведут к образованию злокачественных клеток. Алтайский онкологический диспансер дал разъяснения по этому поводу.

Сам по себе этанол не повреждает ДНК клеток однако выступает в качестве растворителя для других канцерогенных веществ, поступающих в организм. Никто не станет отрицать, что самые популярные алкогольные закуски – копченые и консервированные продукты, а «лучшие друзья» алкогольной вечеринки - сигареты.

Расщепляясь, этанол превращается в ацетальдегид – а вот это уже 100% канцероген.

Кроме того, алкоголь снижает иммунитет, в том числе и противораковую защиту: ослабленная, заторможенная иммунная система плохо распознает мутировавшие клетки, все чаще пропускает их, давая шанс злокачественной опухоли развиться и окрепнуть.

Крепкий алкоголь вызывает постоянный химический ожог и развитие воспаления слизистых полости рта и желудочно-кишечного тракта, появления язвенных и эрозийных участков. Способствует развитию и других предраковых патологий – цирроз, мастопатия, панкреатит.

Он ускоряет выработку свободных радикалов, которые повреждают оболочки клеток и цепочки ДНК и способствуют развитию опухолевых образований.

Онкологический диспансер. Операция. Диспансер "Надежда".

Зависимость от алкоголя в плане проявления негативных последствий может «водить» человека по кругу, буквально засасывая его в воронку саморазрушения. Людям страдающим алкогольной зависимостью, иногда все равно, что пить – в ход идет дешевый суррогат со 100% ядовитыми и канцерогенными компонентами в своем составе.

Что кается слабоалкогольных напитков, например, пива, за счет присутствия в нем фитогормонов при регулярном употреблении и злоупотреблении оно повышает уровень эстрогенов, что способствует возникновению так называемых гормонозависимых опухолей: у женщин - груди, а у мужчин – предстательной железы.

«Кто-то обязательно скажет: «Если выпивать по чуть-чуть, то вреда для здоровья не будет». Это неверно. Следуя этой логике, если постараться, так можно подобрать и безопасную дозу героина. Разрешенная доза алкоголя равняется нулю», - подчеркивают врачи-онкологи.