Алтайские онкологи рассказали, как самолечение рака обернулось смертью для пациента

В Алтайском крае испытывают новые препараты для лечения тяжелых форм рака легкого. В краевом онкологическом диспансере провели мастер-класс по лечению онкологических заболеваний и рассказали о двух клинических случаях.

Один из случаев закончился смертью пациента. Он самостоятельно назначил себе лечение, основываясь на информации из интернета. Не посоветовавшись ни со своим лечащим врачом, ни с каким-то другим онкологом, больной через онлайн-поставщика купил незарегистрированный в России индийский аналог таргетного препарата.

Антон Галанов.

врач-онколог:

Самолечение может быть опасно даже при элементарной простуде, тем более это недопустимо при онкологических заболеваниях! Любой противоопухолевый препарат, в том числе современные таргетные и иммунологические средства, имеет множество противопоказаний и может вызвать массу серьезных побочных эффектов, вплоть до летального исхода.

Во втором случае комплексная таргетная терапия в сочетании с классическими противоопухолевыми лекарствами и под контролем врачей продлила пациентке с метастатическим мутационным раком легкого жизнь на 6,5 лет.

Такие препараты доступны и для жителей Алтайского края. В 2020 году спектр лекарств расширят.

По статистике в Алтайском крае заболеваемость и смертность раком легкого лидирует среди онкологических нозологий.

Ранее altapress.ru писал, как бывший дальнобойщик, а теперь видеоблогер Владимир Лузай рассказывает о своих методах борьбы с онкологией. Барнаулец принимает соду, пьет перекись водорода и утверждает, что это помогает ему бороться с раком.

Армия подписчиков Лузая на Youtube насчитывает почти 45 тысяч человек. Профессиональные медики же считают, что он шарлатан.