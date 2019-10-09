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Здоровье

Алтайские онкологи рассказали, как самолечение рака обернулось смертью для пациента

В Алтайском крае испытывают новые препараты для лечения тяжелых форм рака легкого. В краевом онкологическом диспансере провели мастер-класс по лечению онкологических заболеваний и рассказали о двух клинических случаях.

Медики. Лаборатория. Здоровье.
Медики. Лаборатория. Здоровье.
CC0

Один из случаев закончился смертью пациента. Он самостоятельно назначил себе лечение, основываясь на информации из интернета. Не посоветовавшись ни со своим лечащим врачом, ни с каким-то другим онкологом, больной через онлайн-поставщика купил незарегистрированный в России индийский аналог таргетного препарата.

Антон Галанов.
врач-онколог:

Самолечение может быть опасно даже при элементарной простуде, тем более это недопустимо при онкологических заболеваниях! Любой противоопухолевый препарат, в том числе современные таргетные и иммунологические средства, имеет множество противопоказаний и может вызвать массу серьезных побочных эффектов, вплоть до летального исхода.

Во втором случае комплексная таргетная терапия в сочетании с классическими противоопухолевыми лекарствами и под контролем врачей продлила пациентке с метастатическим мутационным раком легкого жизнь на 6,5 лет.

Такие препараты доступны и для жителей Алтайского края. В 2020 году спектр лекарств расширят.

По статистике в Алтайском крае заболеваемость и смертность раком легкого лидирует среди онкологических нозологий.

Ранее altapress.ru писал, как бывший дальнобойщик, а теперь видеоблогер Владимир Лузай рассказывает о своих методах борьбы с онкологией. Барнаулец принимает соду, пьет перекись водорода и утверждает, что это помогает ему бороться с раком.

Армия подписчиков Лузая на Youtube насчитывает почти 45 тысяч человек. Профессиональные медики же считают, что он шарлатан.

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