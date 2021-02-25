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Здоровье

Алтайские онкологи удалили гигантский метастаз

Врачи Алтайского краевого онкологического диспансера спасли 62-летнюю пациентку, удалив ей почти всю печень, которую занял гигантский метастаз. Об этом случае рассказали в пресс-службе онкоцентра.

Алтайские онкологи удалили гигантский метастаз из печени.
Алтайские онкологи удалили гигантский метастаз из печени.
пресс-служба Алтайского краевого онкологического диспансера

Жительница Новоалтайска поступила в больницу с раком прямой кишки. Злокачественная ткань вросла в надпочечник, диафрагму, нижнюю полую вену, а огромный метастаз размером 25×20 сантиметров занимал собой практически весь объем печени.

Врачи выбрали тактику, которую называют «liver first» (печень вначале).

«Печень пациентки была уже на грани операбельности. Если бы мы сначала по стандарту оперировали кишечник, то упустили бы время, и единственно возможным вариантом лечения для нее осталась бы химиотерапия. При той распространенности процесса, которая была, на лекарственной терапии прогнозы для нее были весьма неутешительные», — пояснил завотделением рентгенхирургических методов лечения краевого онкодиспансера Константин Мамонтов.

Алтайские онкологи удалили гигантский метастаз из печени.
Алтайские онкологи удалили гигантский метастаз из печени.
пресс-служба Алтайского краевого онкологического диспансера

В итоге женщине удалили почти 80% печени, где уже успел обосноваться метастаз, весь правый надпочечник, провели резекцию диафрагмы и нижней полой вены. Спустя три недели пациентке прооперировали и первичную опухоль в прямой кишке.

Врачи дают женщине все шансы на «компенсацию полноценной функциональности».

«На восстановление потребуется около 2 месяцев», — уверен Мамонтов.

Следующим этапом пациентке проведут курсовую химиотерапию, чтобы снизить риск рецидива.

Ранее онкологи рассказали altapress.ru истории пациентов, которые пришли к ним слишком поздно.

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