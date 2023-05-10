Алтайские онкологи удалили у пациента две опухоли одновременно

Хирурги Алтайского краевого онкологического диспансера выполнили уникальную операцию, одновременно удалив пациенту злокачественные опухоли желудка и кишечника. Такие вмешательства в крае случаются раз в несколько лет.

Мужчина 68 лет из Республики Алтай прежде в больницу обращался редко, со стороны органов пищеварения его «особо ничего не беспокоило».

Но несколько месяцев назад стал замечать некоторые сложности с походом в туалет и все же решил провериться. Он был членом так называемой «раковой» семьи: от разных видов онкологии, в том числе и от опухолей желудочно-кишечного тракта, погибли практически все его ближайшие кровные родственники.

Колоноскопия подтвердила рак сигмовидной кишки: опухоль занимала уже три четверти кишечного просвета. Врачи республиканской больницы выполнили также фиброгастроскопию («лампочку»), в результате которой заподозрили и рак желудка.

На дообследовании в краевом онкологическом диспансере диагноз был окончательно определен: синхронный первично-множественный рак. То есть две или более самостоятельные злокачественные опухоли (а не метастазы), выявленные в течение полугода.

Такие одномоментные операции всегда выполняются мультидисциплинарной командой. Желудок оперировал торакальный хирург Владимир Перфильев, кишечник – хирург отделения абдоминальной онкологии Юрий Сизов.

Сначала во время диагностической лапароскопии (через небольшие проколы) хирурги убедились, что опухоли операбельны и отсутствуют отдаленные метастазы. После чего, в этот же день выполнили синхронные резекции.

Операция в онкодиспансере. "Надежда".

Желудок пациенту удалили полностью, сейчас пищевод у него напрямую соединен с тонким кишечником. Это означает, что питаться ему теперь придется часто и очень маленькими порциями, но зато делать он это будет привычным способом.

А вот на кишечнике пришлось вывести стому на переднюю брюшную стенку. Это искусственное отверстие, соединяющее орган с окружающей средой.

«Мужчине очень повезло: он вовремя обратился к врачам, злокачественный процесс был выявлен не в запущенной форме. Это позволило нам провести хирургическое лечение, - рассказал Владимир Перфильев. - Все «зло», что должно было быть удалено из организма, мы удалили. Возможно, по итогам гистологического анализа, ему дополнительно назначат лекарственную терапию, но уже сейчас можно сказать, что наш пациент радикально пролечен от рака».

По словам хирурга, грамотная реабилитация после таких операций позволяет пациенту со временем вернуться к практически полноценной жизни с минимальным количеством ограничений. Современные устройства и средства ухода для людей со стомой, которыми бесплатно обеспечивает государство при оформлении инвалидности, позволяют даже работать в коллективе – никто и не заподозрит эту их особенность.