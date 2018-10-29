Алтайские страховщики объяснили, как и когда нужно поменять старый медицинский полис

Заменить старый медицинский полис на новый можно в любое время, а не только до 1 ноября, как ранее сообщали СМИ. По словам начальника отдела организации страховой работы алтайского филиала компании «РЕСО-Мед» Веры Беллер, сейчас в Алтайском крае выдают и бумажные, и электронные документы нового образца.

Старые полисы ОМС выдавали до 1 мая 2011 года. Тогда страховые компании сами заказывали печать бланков, поэтому в разных регионах и разных компаниях они получались неодинаковыми, хотя и с соблюдением основных требований. Их нужно поменять на новые — единого федерального образца.

По словам Веры Беллер, застрахованных с такими полисами в Алтайском крае осталось немного. Большая часть жителей края уже имеет полисы нового образца, выданные после 1 мая 2011 года. Согласно закону, они бессрочны.

Законом предусмотрено и получение документа в виде пластиковой карты (электронного полиса). Их сейчас выдают в первую очередь тем гражданам, кто оформляет полис впервые — новорожденным и иностранцам.

В территориальном фонде ОМС Алтайского края говорят, что по полисам, выданным после 1 мая 2011 года в бумажном виде, можно получить тот же набор медицинский помощи, что и по новым электронным картам, и менять их нет необходимости.

Почему говорили , что полис надо заменить до 1 ноября?

Ранее в ряде СМИ появилась информация о замене полисов до 1 ноября. Вера Беллер говорит, что эта дата, видимо, возникла из-за путаницы. В соответствии с законом об ОМС граждане имеют право поменять страховую медицинскую организацию. Сделать это можно один раз в год как раз до 1 ноября. С января 2019 года этим правом можно будет воспользоваться снова. С выдачей новых полисов это никак не связано.