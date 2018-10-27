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Власти объяснили, нужно ли менять старый медицинский полис до 1 ноября

С СМИ стала появляться сообщения, что нужно до 1 ноября заменить старый медполис на документ нового образца. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования опроверг эту информацию.

Электронный полис обязательного медицинского страхования (ЭПОМС)
Электронный полис обязательного медицинского страхования (ЭПОМС)
Мария Стрыгина

Как разъяснили в фонде, все полисы бессрочные, в том числе и старого образца. По ним можно получить тот же набор медицинский помощи, что и по новым.

Если гражданин хочет получить полис ОМС нового образца, то он может сделать это. Для этого надо обратиться в страховую компанию, которая указана на полисе.

Ранее «Российская газета» написала, что до 1 ноября «лучше старые полисы все-таки поменять на новые». Причина: в разных регионах России, как правило, старые полисы ОМС выглядели по-разному. В результате если житель Новосибирска поедет в Краснодарский край и обратится там за медицинской помощью, врачи на месте могут «засомневаться в подлинности документа».

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