Власти объяснили, нужно ли менять старый медицинский полис до 1 ноября

С СМИ стала появляться сообщения, что нужно до 1 ноября заменить старый медполис на документ нового образца. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования опроверг эту информацию.

Как разъяснили в фонде, все полисы бессрочные, в том числе и старого образца. По ним можно получить тот же набор медицинский помощи, что и по новым.

Если гражданин хочет получить полис ОМС нового образца, то он может сделать это. Для этого надо обратиться в страховую компанию, которая указана на полисе.

Ранее «Российская газета» написала, что до 1 ноября «лучше старые полисы все-таки поменять на новые». Причина: в разных регионах России, как правило, старые полисы ОМС выглядели по-разному. В результате если житель Новосибирска поедет в Краснодарский край и обратится там за медицинской помощью, врачи на месте могут «засомневаться в подлинности документа».