Алтайские ученые разработали тест-систему, которая будет выявлять онкогенный ВПЧ

Коллектив Российско-американского противоракового центра АлтГУ (РАПРЦ) занимается реализацией проекта "Метод видоспецифичной идентификации онкогенных видов ВПЧ на основе мультиплексной ПЦР в реальном времени", сообщила пресс-служба университета.

Вирус папилломы человека (ВПЧ) — один из наиболее распространенных вирусов, поражающий эпителий кожных покровов и слизистых оболочек. Наибольшую опасность представляют онкогенные типы, способные вызывать рак.

Новосибирская компания "Имбиан Лаб" разрабатывает и производит медицинские тест-системы для диагностики различных заболеваний. Алайские учены предложили разработать прототип набора для определения онкогенных типов ВПЧ.

В итоге они создали тест-систему. Ученым осталось выяснить, насколько хорошо она работает и дает ли ложный результат.