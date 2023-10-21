21 октября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Здоровье

Алтайские ученые разработали тест-систему, которая будет выявлять онкогенный ВПЧ

Коллектив Российско-американского противоракового центра АлтГУ (РАПРЦ) занимается реализацией проекта "Метод видоспецифичной идентификации онкогенных видов ВПЧ на основе мультиплексной ПЦР в реальном времени", сообщила пресс-служба университета.

Медицина. Здоровье. Врач. Доктор.
Медицина. Здоровье. Врач. Доктор.
СС0

Вирус папилломы человека (ВПЧ) — один из наиболее распространенных вирусов, поражающий эпителий кожных покровов и слизистых оболочек. Наибольшую опасность представляют онкогенные типы, способные вызывать рак.

Новосибирская компания "Имбиан Лаб" разрабатывает и производит медицинские тест-системы для диагностики различных заболеваний. Алайские учены предложили разработать прототип набора для определения онкогенных типов ВПЧ.

В итоге они создали тест-систему. Ученым осталось выяснить, насколько хорошо она работает и дает ли ложный результат.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость