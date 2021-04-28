Алтайские врачи смогут восстановиться после COVID-19 в санаториях и на курортах

По словам Ирины Солнцевой, новая программа, которая разрабатывается совместно с Минздравом, поддержит медицинских работников, перенесших COVID-19, осложненный пневмонией. Таких на данный момент 2,4 тыс. человек.
На реабилитацию медиков планируют потратить около 72 млн. рублей из краевого бюджета — предусмотреть эти средства было предложением «ЕР».
«Нам нужно поддержать тех, кто перенес тяжелую болезнь, помочь восстановить им силы и здоровье, чтобы они могли и дальше помогать людям бороться с инфекцией», — отметила Солнцева.
Реабилитацию медики будут проходить в санаторно-курортных организациях и реабилитационных центрах региона.
Ранее Ирина Солнцева тепло поздравила работников скорой помощи с профессиональным праздником.