Алтайские врачи пожаловались на жизнь губернатору Томенко

Письмо уже подхватили коммунисты и опубликовали текст на сайте краевого отделения КПРФ.

Врачи Ключевской районной больницы Алтайского края написали открытое письмо губернатору региона Виктору Томенко и региональному министру здравоохранения Дмитрию Попову. Они жалуются на острый дефицит кадров, низкие зарплаты и плохие условия для работы.

По большому счету, в открытом письме указаны четыре главные проблемы.

Кадры

Врачи пишут, что «уже уволились невропатолог (молодой специалист) и анестезиолог. Если уволится второй из оставшихся анестезиологов, то проведение хирургических операций будет невозможным. А это значит, что хирургическое и реанимационное отделения могут быть закрыты».

Из-за отсутствия врачей могут быть закрыты фтизиатрический и дермато-венерологический кабинеты. Детским врачам предлагается совмещать выполнение обязанностей невропатолога, лора и других специалистов. И это без лицензии и прохождения специализированной подготовки.

Митинг сотрудников районной больницы. «Барнаул 22»

Зарплата

Врачи указывают на огромную разницу в зарплате административно-хозяйственного персонала и теми, кто непосредственно лечит и ухаживает за больными. Зарплата у начинающего врача -16 тыс. рублей, у юриста — 60 тыс.

«А на сайте больницы, в разделе вакансий, указана заработная плата для начинающих врачей — 8 тыс. рублей. Какой молодой специалист поедет к нам работать? Фактическая зарплата медсестры и санитарки — 14 и 13 тысяч соответственно, а по отчетам бухгалтера — 35 и 29 тысяч. Не оплачиваются ночные дежурства в хирургическом отделении. Давно отсутствуют премиальные выплаты, в то время как в других районах они начисляются», — отмечается в послании.

Обеспеченность лекарствами

Ключевские врачи пишут, что на низком уровне «обеспеченность медицинскими препаратами по утвержденным стандартам лечения, поэтому лечение проводится не в полном объеме». Полное лечение проводится за счет больного. Обследование затруднено в связи с перебоями реактивов для лаборатории и часто выходящего из строя оборудования.

Нарушение трудового законодательства

С работниками больницы давно не заключался коллективный договор. «В ответ на наши требования о заключении договора исполняющая обязанности главврача предложила нам подписать договор от 2012 года. Собрания коллектива не проводятся, с сотрудниками не обсуждаются текущие вопросы. Нет нужного контроля за закупками и расходованием продуктов в столовой», — говорится в письме.

Требуют проверки

Врачи также полагают, что «давно нужна независимая аудиторская проверка всей финансово-хозяйственной деятельности больницы и последующие организационные выводы».

«Все проверки из крайздрава заканчиваются обильными угощениями проверяющих и положительной итоговой справкой», иронизируют они.

Реакция главы региона и минздрава Алтайского края на это послание пока неизвестна.