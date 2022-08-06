8 августа
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Здоровье

Алтайским медикам передали 25 новых автомобилей скорой и неотложной помощи

Торжественное вручение ключей от новых машин медицинской помощи состоялось в Барнауле 5 августа, сообщают в пресс-службе правительства Алтайского края.

Скорая помощь
Скорая помощь
altairegion22.ru

В церемонии передачи ключей приняли участие председатель АКЗС Александр Романенко и глава регионального Минздрава Дмитрий Попов.

Всего медикам передали 25 автомобилей: 13 машин скорой помощи и 12 «легковушек» для оказания неотложной медицинской помощи.

Транспорт получили медицинские организации из Барнаула, Бийска, Рубцовска, Новоалтайска, Камня-на-Оби, а также Локтевского, Павловского, Смоленского, Угловского, Косихинского, Мамонтовского и Троицкого районов.

Ранее Минздрав Алтайского края предупредил о приближении новой волны коронавируса.

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