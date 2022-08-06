Алтайским медикам передали 25 новых автомобилей скорой и неотложной помощи

В церемонии передачи ключей приняли участие председатель АКЗС Александр Романенко и глава регионального Минздрава Дмитрий Попов.
Всего медикам передали 25 автомобилей: 13 машин скорой помощи и 12 «легковушек» для оказания неотложной медицинской помощи.
Транспорт получили медицинские организации из Барнаула, Бийска, Рубцовска, Новоалтайска, Камня-на-Оби, а также Локтевского, Павловского, Смоленского, Угловского, Косихинского, Мамонтовского и Троицкого районов.
Ранее Минздрав Алтайского края предупредил о приближении новой волны коронавируса.