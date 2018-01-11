Здоровье

Алтайский депутат Госдумы предлагает разрешить родственникам посещать пациентов в реанимации

Вчера, 20:55.
Здоровье

Депутат "Единой России" от Алтайского края Николай Герасименко внес на рассмотрение Госдумы законопроект, который позволит членам семьи посещать пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии. Соответствующий документ опубликовали в Системе обеспечения законодательной деятельности.

В больнице. В операционной.
В больнице. В операционной. Фото : Сергей Башлычев.

Герасименко предлагает внести изменения в федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", который был принят в 2011 году. Действующий закон предусматривает возможность посещения реанимации родственниками, но прямо не обязывает медицинские учреждения пускать членов семьи к пациентам — это остается на усмотрение главного врача.

Проект федерального закона предлагает "обеспечить возможность посещения родителями, иными членами семьи, законными представителями пациента при оказании ему стационарной медицинской помощи в медицинской организации в отделении реанимации и палате интенсивной терапии", — сообщается в пояснительной записке к документу.

По новому законопроекту, порядок посещения должен будет установить уполномоченный федеральный орган.

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