Алтайский край по числу инфицированных COVID-19 не может выйти из «пике»

Зарегистрировано два смертельных случая, напрямую не связанных с коронавирусной инфекцией.
Тяжелобольных пациентов на 12 июля 97человек, из них 25 находятся на аппарате ИВЛ.
Всего скончалось 122 человека, в том числе 52 случая от COVID-19, 67 случаев — иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе.
На 12 июля в регионе инфицированных — 5821 человек (том числе 572 детей до 17 лет включительно), выписаны по выздоровлению — 3823, всего заболевших, продолжают лечение — 1876 человек.
Статистика по краю
На 12 июля в Алтайском крае зарегистрировано 232 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Барнаул — 134, Бийск — 2, Баевский район — 1, Бийский район — 1, Волчихинский район — 1, Заринский район — 2, Змеиногорский район — 1, ЗАТО Сибирский — 2, Калманский район — 3, Камень-на-Оби — 2, Ключевской район -1, Крутихинский район — 4, Кулундинский район — 3, Локтевский район — 2, Михайловский район — 5, Новоалтайск — 7, Павловский район — 3, Панкрушихинский район — 1, Первомайский район — 6, Поспелихинский район — 2, Ребрихинский район — 1, Рубцовск — 23, Рубцовский район — 3, Смоленский район — 1, Славгород — 2, Тальменский район — 10, Троицкий район — 3, Топчихинский район — 3, Целинный район — 1, Яровое — 2.
Антирекорд и причины
11 июля коронавирус выявили у 228 человек. 10 июля в Алтайском крае был установлен новый антирекорд по заражению — было выявлено 240 инфицированных.
Одной из главных причин резкого увеличения числа инфицированных коронавирусом в Алтайском крае является несоблюдение в транспорте, магазинах и других общественных местах действующего масочного режима. Об этом шла речь на заседании Координационного штаба по предупреждению и борьбе с распространением коронавируса в регионах Сибири.