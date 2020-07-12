Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 июля 24°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

Алтайский край по числу инфицированных COVID-19 не может выйти из «пике»

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 232 инфицированных коронавирусом, сообщает оперштаб.

Коронавирус. Медик. COVID-19.
Коронавирус. Медик. COVID-19.
CC0

Зарегистрировано два смертельных случая, напрямую не связанных с коронавирусной инфекцией.

Тяжелобольных пациентов на 12 июля 97человек, из них 25 находятся на аппарате ИВЛ.

Всего скончалось 122 человека, в том числе 52 случая от COVID-19, 67 случаев — иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе.

На 12 июля в регионе инфицированных — 5821 человек (том числе 572 детей до 17 лет включительно), выписаны по выздоровлению — 3823, всего заболевших, продолжают лечение — 1876 человек.

Статистика по краю

На 12 июля в Алтайском крае зарегистрировано 232 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Барнаул — 134, Бийск — 2, Баевский район — 1, Бийский район — 1, Волчихинский район — 1, Заринский район — 2, Змеиногорский район — 1, ЗАТО Сибирский — 2, Калманский район — 3, Камень-на-Оби — 2, Ключевской район -1, Крутихинский район — 4, Кулундинский район — 3, Локтевский район — 2, Михайловский район — 5, Новоалтайск — 7, Павловский район — 3, Панкрушихинский район — 1, Первомайский район — 6, Поспелихинский район — 2, Ребрихинский район — 1, Рубцовск — 23, Рубцовский район — 3, Смоленский район — 1, Славгород — 2, Тальменский район — 10, Троицкий район — 3, Топчихинский район — 3, Целинный район — 1, Яровое — 2.

Антирекорд и причины

11 июля коронавирус выявили у 228 человек. 10 июля в Алтайском крае был установлен новый антирекорд по заражению — было выявлено 240 инфицированных.

Одной из главных причин резкого увеличения числа инфицированных коронавирусом в Алтайском крае является несоблюдение в транспорте, магазинах и других общественных местах действующего масочного режима. Об этом шла речь на заседании Координационного штаба по предупреждению и борьбе с распространением коронавируса в регионах Сибири.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость