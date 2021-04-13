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Здоровье

Алтайский край получил партию вакцины «ЭпиВакКорона»

Первую партию вакцины «ЭпиВакКорона» Новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» получил Алтайский край. В регион поступило более 3 тыс. доз, сообщили «Вести Алтай».

Укол, болезнь, шприц.
Укол, болезнь, шприц.
CC0

«ЭпиВакКорона» хранится при температуре от 2 до 8 градусов, поэтому планируется отправлять следующие поставки в отдаленные районы, где нет возможности хранить вакцину «Спутник V».

Первой партией же пока прививают в барнаульской горбольнице № 3.

«ЭпиВакКорона» — это вторая российская вакцина от коронавируса, зарегистрированная осенью 2020 года. Препарат сделан из трех составных частей генома коронавируса, которые наиболее устойчивы к мутации.

Вводится внутримышечно дважды с интервалом не менее 14−21 день. Ее называют самой безопасной для аллергиков.

Ранее краевой минздрав сообщал, что поставок «ЭпиВакКороны» в регион не планируется.

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