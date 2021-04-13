Алтайский край получил партию вакцины «ЭпиВакКорона»

«ЭпиВакКорона» хранится при температуре от 2 до 8 градусов, поэтому планируется отправлять следующие поставки в отдаленные районы, где нет возможности хранить вакцину «Спутник V».
Первой партией же пока прививают в барнаульской горбольнице № 3.
«ЭпиВакКорона» — это вторая российская вакцина от коронавируса, зарегистрированная осенью 2020 года. Препарат сделан из трех составных частей генома коронавируса, которые наиболее устойчивы к мутации.
Вводится внутримышечно дважды с интервалом не менее 14−21 день. Ее называют самой безопасной для аллергиков.
Ранее краевой минздрав сообщал, что поставок «ЭпиВакКороны» в регион не планируется.