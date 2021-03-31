Минздрав рассказал, что нужно для остановки коронавируса в Алтайском крае

Для того, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции в Алтайском крае, необходимо привить чуть более 1 млн взрослых жителей региона. Желательно, чтобы это произошло до осеннего всплеска ОРВИ, рассказали в краевом минздраве.

Вакцинация в крае показывает, что каких-либо осложнений «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») не дает, только у небольшого процента людей бывает реакция в виде температуры или покраснения в месте укола, которые проходят на 1−3 день, заявили специалисты.

Других вакцин, а их в России уже три, в регион не поступит и ждать их не стоит.

«За последнюю неделю в край поступило около 40 тысяч комплектов вакцины Гам-Ковид-Вак. Этого хватит на всех записавшихся на вакцинацию, и даже больше», — уверяют в министерстве.

Чиновники подчеркнули, что больше половины вакцинированных — люди старше 60 лет, в том числе прививки поставили 119 человек возрастом 90+.

Новый пункт

В Барнауле открывают новый мобильный комплекс вакцинации. Он находится в пос. Южном по адресу: ул. Чайковского, 21.

Все три комплекса (еще два — у ТЦ «Пионер» и «Весна») переходят на работу с 10:00 до 18:00.

Желающим привиться при себе нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС. Предварительная запись не требуется.

Также вакцину можно поставить в поликлиниках, записавшись на портале «Госуслуги» или по телефону.