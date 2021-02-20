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Здоровье

Третью вакцину против коронавируса зарегистрировали в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о регистрации в стране третьей вакцины против коронавируса, пишет «Российская газета».

Коронавирус. Вакцина.
Коронавирус. Вакцина.
CC0

Вакину «КовиВак» разработали в научном центре им. Чумакова. Мишустин подчеркнул, что Россия — единственная страна, у которой есть три вакцины для профилактики ковида.

«В середине марта первые 120 тысяч доз будут запущены в гражданский оборот», — заявил он на совещании по обороту вакцин.

Напомним, по поручению президента России Владимира Путина в конце 2020 года начали массовую прививку вакциной «Спутник V».

Накануне в оборот поступила вторая сыворотка — «ЭпиВакКорона».

Михаил Мишустин.
Михаил Мишустин.
kremlin.ru

Мишустин отметил, что во всех субъектах РФ открыли более 4 тыс. пунктов вакцинации, а в отдаленных районах организовали мобильные посты и выделили спецтранспорт для доставки людей.

«Еще раз напоминаю, что каждый регион должен быть полностью готов к приемке, хранению и распределению препаратов, чтобы у тех, кто хочет сделать прививку, не возникало никаких сложностей», — обратился Мишустин к региональным властям.

Также премьер обратился к производителям вакцин: «Главная цель — не получать сверхприбыль на таком крайне необходимом для здоровья лекарстве, а помочь людям».

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко объяснил, зачем России три разных вакцины от COVID-19.

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