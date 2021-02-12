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Жизнь

Онищенко объяснил, зачем России три разных вакцины от COVID-19

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал беседе «Собеседнику», зачем в России разработали три вакцины от COVID-19.

Геннадий Онищенко.
Геннадий Онищенко.
kremlin.ru

Напомним, сейчас в России можно привиться от коронавируса препаратом «Спутник V», разработанного Центром имени Гамалеи.

С начала марта начнут применение вакцины новосибирского центра «Вектор» — «ЭпиВакКорона», а в начале апреля — «Ковивака» Центра имени Чумакова.

«Создав три вакцины, мы показали всему миру, что наша научная школа, заточенная на вакцинный суверенитет, наша иммунология сохраняет свои лидерские позиции на планете», — подчеркнул Онищенко.

Бывший главный санитарный врач также отметил разнообразие российских препаратов.

«У нас вакцины всех типов, которые существуют: генно-инженерная „Спутник V“, синтетическая „векторовская“ и третья — классическая, рутинная, ортодоксальная вакцина, с чего все начиналось», — пояснил он.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, когда планирует поставить вакцину от коронавируса.

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