Онищенко объяснил, зачем России три разных вакцины от COVID-19

Напомним, сейчас в России можно привиться от коронавируса препаратом «Спутник V», разработанного Центром имени Гамалеи.
С начала марта начнут применение вакцины новосибирского центра «Вектор» — «ЭпиВакКорона», а в начале апреля — «Ковивака» Центра имени Чумакова.
«Создав три вакцины, мы показали всему миру, что наша научная школа, заточенная на вакцинный суверенитет, наша иммунология сохраняет свои лидерские позиции на планете», — подчеркнул Онищенко.
Бывший главный санитарный врач также отметил разнообразие российских препаратов.
«У нас вакцины всех типов, которые существуют: генно-инженерная „Спутник V“, синтетическая „векторовская“ и третья — классическая, рутинная, ортодоксальная вакцина, с чего все начиналось», — пояснил он.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, когда планирует поставить вакцину от коронавируса.